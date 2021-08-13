Киев, 13 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Повышение тарифов на грузовые перевозки по железной дороге Украины будет иметь негативное влияние на деятельность предприятий угольной и энергетической отраслей.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Об этом говорится в письме министерства энергетики в адрес государственной регуляторной службы и министерства инфраструктуры, которое цитируют 15 августа украинские СМИ.

В письме отмечается, что с повышением тарифов вырастет стоимость транспортировки топлива для нужд предприятий энергетической генерации, которые сейчас находятся в кризисном состоянии.

Минэнерго утверждает, что повышение тарифов на перевозку пустых вагонов суммарно на 69% и рост стоимости перевозок 1 тонны угля на 40 грн (13%) будет иметь «катастрофические последствия» для энергетической отрасли. Ведомство предлагает пересмотреть целесообразность принятия проекта приказа о повышении тарифов на перевозку грузов — к стабилизации ситуации в угольной и энергетической отраслях, и экономике Украины в целом.

ИА REGNUM напоминает, что 11 августа стало известно, что украинская госкомпания «Укрзализныця» (оператор железных дорог) повышает тарифы на грузовые перевозки, что в перспективе даст возможность провести необходимую модернизацию и избежать банкротства. Согласовано повышение тарифов в два этапа — с 1 сентября 2021 года и с 1 января 2022 года. До этого президент Зеленский объявил, что компания «Укрзализныця» является банкротом и нынешнему министру инфраструктуры УкраиныАлександру Кубраковупоручено сделать так, чтобы предприятие-банкрот начало зарабатывать деньги.