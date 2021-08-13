Лондон, 13 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Неудачную попытку захвата судна, которое следовало вдоль берегов Сомали, предприняли пираты. Об этом 13 августа сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Эжен Делакруа. Африканские пираты. 1853

«В UKMTO поступило сообщение о нападении на судно <…> примерно в 100 морских милях от Могадишо», — говорится в сообщении центра, который назвал эту ситуацию нападением пиратов.

Также указывается, что в настоящее время и судно, и его экипаж находятся в безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа президент России Владимир Путин заявил, что некоторым государствам тяжело организовать самостоятельную борьбу с транснациональными преступными синдикатами и морским пиратством, поэтому стоит обдумать формы объединения усилий спецслужб разных стран в борьбе с этим злом.