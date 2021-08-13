В Британии сообщили о нападении пиратов на судно возле побережья Сомали
Лондон, 13 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Неудачную попытку захвата судна, которое следовало вдоль берегов Сомали, предприняли пираты. Об этом 13 августа сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
«В UKMTO поступило сообщение о нападении на судно <…> примерно в 100 морских милях от Могадишо», — говорится в сообщении центра, который назвал эту ситуацию нападением пиратов.
Также указывается, что в настоящее время и судно, и его экипаж находятся в безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа президент России Владимир Путин заявил, что некоторым государствам тяжело организовать самостоятельную борьбу с транснациональными преступными синдикатами и морским пиратством, поэтому стоит обдумать формы объединения усилий спецслужб разных стран в борьбе с этим злом.