Белград, 13 августа, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Пожарники сербской столицы в ночь на 13 августа потушили сильный пожар, который предыдущим вечером охватил популярный китайский торговый центр в Новом Белграде.

Bjoertvedt Белград

В ходе пожара было полностью уничтожено 4000 метров квадратных торговых площадок. Владельцы магазинов пытаются войти в объект и вынести оставшиеся нетронутыми товары, передает телеканал Н1.

В ходе десятичасового тушения пожара один пожарник получил легкие ранения. К счастью, никто из продавцов и владельцев магазинов не пострадал.

Напомним, что Китайский торговый центр в Новом Белграде пользовался большой популярностью среди жителей Белграда, так как в нем можно было приобрести разнообразные товары по доступным ценам. Владельцы магазинов — китайцы, многие из которых ночевали в торговом объекте. Поэтому ночь на 13 августа они провели в парке напротив ТЦ.