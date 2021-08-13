Ярославль, 13 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Ярославле абонементы на хоккейные матчи «Локомотива» смогут купить только вакцинированные от COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальные страницы клуба в соцсетях.

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Правило установили региональные власти. Постановление об этом подписал председатель областного правительства Дмитрий Степаненко.

«В соответствии с действующими на территории Ярославской области эпидемиологическими ограничениями реализовываться абонементы будут исключительно привившимся от COVID-19 болельщикам при предъявлении в кассах сертификата о вакцинации и документа, удостоверяющего личность. Обращаем особое внимание, что копии сертификатов будут храниться в Клубе, в том числе, с целью исключения двойных продаж по одному сертификату разным лицам», — сообщили в ХК «Локомотив».

Передавать абонементы третьим лицам категорически запрещается. Если факт прохода по чужому абонементу будет установлен, болельщик будет удалены из здания «Арены-2000» без возмещения стоимости матча. Также удалять будут болельщиков за нарушение масочного режима. Разовые билеты можно будет купить без сертификата о прививки.

«Рассадка болельщиков будет осуществляться через социальную дистанцию. В случае введения новых правил проведения массовых мероприятий на территории Ярославской области, Клуб будет сообщать дополнительно», — сообщили в клубе.

Руководство клуба надеется, что болельщики с пониманием отнесутся к введённым ограничениям.