В Ярославле абонементы на хоккей продадут только привитым от коронавируса
Ярославль, 13 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Ярославле абонементы на хоккейные матчи «Локомотива» смогут купить только вакцинированные от COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальные страницы клуба в соцсетях.
Правило установили региональные власти. Постановление об этом подписал председатель областного правительства Дмитрий Степаненко.
Передавать абонементы третьим лицам категорически запрещается. Если факт прохода по чужому абонементу будет установлен, болельщик будет удалены из здания «Арены-2000» без возмещения стоимости матча. Также удалять будут болельщиков за нарушение масочного режима. Разовые билеты можно будет купить без сертификата о прививки.
Руководство клуба надеется, что болельщики с пониманием отнесутся к введённым ограничениям.