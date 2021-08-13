Барнаул, 13 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Алтайский край, по данным 2020 года, занимает первое место в Сибирском федеральном округе по производству меда и четвертое место — в Российской Федерации. Такие данные 13 августа приводит территориальное управление государственной статистики.

Пчелы

По данным за 2020 года, в регионе было произведено 4185 тонн меда — это почти половина всего меда, полученного от пчел во всех регионах Сибири (8280 тонн). Стоит отметить, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдалось увеличение численности пчелосемей в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 8% и хозяйствах населения — на 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в Алтайском крае был разработан электронный сервис, позволяющий информировать пчеловодов о сельскохозяйственных работах с использованием химических средств защиты растений.

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