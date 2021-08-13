Лондон, 13 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Афганистан постепенно превращается в несостоятельное государство, в котором будут процветать такие воинствующие группировки, как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передаёт Reuters.

(сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael L. Casteel Афганистан

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«Я абсолютно обеспокоен тем, что несостоявшиеся государства являются рассадником для таких организаций», — подчеркнул Уоллес.

Он отметил, что террористы, вероятно, снова будут представлять угрозу для Запада.

По его словам, если движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начнёт сотрудничать с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то это приведёт к нападениям на западные страны и другие государства. Тогда, в случае усиления позиций террористической группировки в Афганистане, западные страны могут вернуть воинский контингент в эту страны, добавил глава минобороны Соединённого Королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джозеф Байден намерен вывести американские войска из Афганистана до конца августа. На фоне такого решения талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировались и начали захватывать одну за другой столицы провинций Афганистана. Однако глава Белого дома заявил, что, несмотря на наступление отрядов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), США не изменят планы вывода американских военных из этой страны.

Ранее министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес заявлял, что Лондон отчаянно пытался сформировать коалицию НАТО для сохранения военного присутствия в Афганистане после объявленного США вывода войск из этой страны, однако она не увенчалась успехом.