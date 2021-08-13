Вашингтон, 13 августа, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель Ford представил новую четырёхдверную версию пикапа F-150 под названием Shelby F-150 Super Snake. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Motor1 Четырехдверный пикап Shelby F-150 Super Snake

Топовая модель Super Snake оснащена силовым агрегатом максимальной производительностью 775 л. с., что на пять «лошадей» больше, чем предлагалось ранее. Впечатляющая мощность «движка» обеспечивается нагнетателем, установленным на V8 F-150.

Сам двигатель также имеет большое количество дополнительных обновлений. Также автопроизводители укомплектовали машину выхлопом Borla, доработанной подвеской с койловерами спереди и регулируемыми амортизаторами сзади.

Кроме того, Super Snake имеет новые верхние рычаги управления, задние тяги и новый задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Стоимость четырёхдверного Shelby F-150 Super Snake составляет 113 680 долларов (около 8,36 млн рублей).

Ранее тюнинг-компания MegaRexx из США представила пикап MegaRaptor, разработанный на базе Ford F-250 Super Duty. В качестве силового агрегата у автомобиля установлен дизельный мотор V8 6.7 Power Stroke максимальной производительностью 482 л. с. (1424 Нм).

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