Саранск, 13 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов навестил в больнице спасателя, который участвовал в ликвидации пожара в заповеднике имени Петра Смидовича. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Врио главы Мордовии Артем Здунов и старший инструктор — пожарный

Старший инструктор — пожарный мобильной группировки СПСЧ из Марий Эл Дмитрий Рожков получил травму 12 августа. Он был в кратчайшие сроки госпитализирован в Мордовскую республиканскую центральную клиническую больницу в Саранске. Сейчас состояние пострадавшего врачами оценивается как стабильное.

Здунов пожелал сотруднику управления МЧС соседней республики скорейшего выздоровления и сердечно поблагодарил за самоотверженный труд при ликвидации пожара в заповеднике.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в заповеднике произошло 3 августа. Пожар идет по выгоревшим в 2010 году местам.

В настоящее время на пожаре в заповеднике работают около 1,4 тыс. человек и 280 единиц техники. В тушении принимают участие группировки МЧС от Мордовии, Марий Эл, Чувашии, Нижегородской, Ульяновской и Пензенской областей.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 0:00 мск 13 августа площадь, пройденная огнем, составила 5,8 тыс. гектара.

Утром 13 августа в Мордовию выехала аэромобильная группировка МЧС Удмуртии в составе группы 37 человек и четырех единицы техники.

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