Москва, 13 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Да, действительно, судя по опросам СМИ, самыми непростыми, но интересными профессиями оказались работа врачом, космонавтом, шахтером, пожарным, пилотом или учителем. И спорить с их выбором трудно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

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«Именно эти профессии предполагают или наибольший риск, или наибольшую нагрузку. Однако основной проблемой остается адекватная оплата труда тех людей, чьи профессии по опросам признаны наиболее востребованными.

Да, пилоты авиалайнеров зарабатывают много, но от их квалификации зависит наша жизнь. Труд шахтеров крайне тяжел. Риски, с которыми сталкиваются пожарные, огромны.

Но ведь учителя и врачи делают не менее важную работу. И не менее тяжелую. И единственное, что хотелось бы сказать — нужно ценить не только тяжелый физический труд, но и работу учителей и врачей.

Первые делают возможное движение цивилизации вперед и учат детей — будущее России, вторые — поддерживают здоровье населения планеты, чтобы мы могли осуществлять это движение», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, профессии врача, космонавта и шахтера оказались самыми сложными для жителей России.

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