Москва, , 14:24 — REGNUM 19 августа в пресс-центре REGNUM состоится тридцать первое заседание Экспертного клуба «Регион».

Пресс-центр REGNUM Артем Фионов © ИА REGNUM

Тема заседания: Месяц до выборов: решающая фаза кампании и прогноз ее результатов.

Вопросы для обсуждения:

Вероятные модели формирования Думы: партийный состав, факторы влияния и прогноз АПЭК.

Почему выборы «тихие»? Общественные настроения в финале кампании.

Ожидаемая явка, ее вероятная дифференциация по регионам и группам населения.

Предвыборная активность партий и других игроков.

Кампания в регионах: типология субъектов и наиболее заметные особенности.

Прогноз результатов выборов.

Экспертный клуб «Регион» — ведущая дискуссионная площадка, на которой ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики. Клуб создан в январе 2016 года Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

Постоянными участниками заседаний Экспертного клуба «Регион» являются Евгений Сучков, Григорий Казанков, Игорь Минтусов, Дмитрий Орлов, Дмитрий Журавлев, Ростислав Туровский, Дмитрий Гусев, Андрей Максимов, Екатерина Курбангалеева, Владимир Климанов, Сергей Марков, Владимир Шаповалов, Юрий Загребной, Максим Жаров, Павел Данилин и другие известные политологи, политтехнологи и эксперты.

На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия: в 13:00, регистрация участников с 12:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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