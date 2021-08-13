Сухум, 13 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Правительство Абхазии не рассматривает вопрос о приобретении вакцин от COVID-19 в других страх, кроме России. Об этом, как передаёт агентство «Апсныпресс», 12 августа сообщил премьер-министр республики Александр Анкваб на заседании штаба по защите населения от пандемии.

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«Наша заявка лежит в правительстве России на 100 тысяч доз. Вакцина будет, но точную дату сказать не могу, — сказал Анкваб. — Знаем, что и в России непростая ситуация. Многие страны желают получить российскую вакцину».

Премьер-министр республики добавил, что сам прошёл курс вакцинации российским препаратом и у него не было побочных эффектов. Он также критически высказался о том, что в Абхазии есть «взрослые люди, закончившие вузы», которые выступают против вакцинации.

«Это искусственно созданное сообщество и смысл его ясен», — заявил глава абхазского правительства.

Стоит отметить, что в Абхазии с 10 августа продолжилась вакцинация от COVID-19 после того, как партию вакцины «Спутник Лайт» для республики приобрёл глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.