Москва, 13 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудит 20 августа с канцлером Германии Ангелой Меркель состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

ИА REGNUM Ангела Меркель и Владимир Путин

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель посетит Москву с визитом 20 августа. Он пообещал рассказать о содержании программы «в начале следующей недели».

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