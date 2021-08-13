Токио, 13 августа, 2021, 14:15 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа на территории Японии выявили свыше 20 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало первым таким числом за все время пандемии. Об этом 13 августа сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные японских муниципалитетов.

Russian.news.cn Япония в период эпидемии коронавируса

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По данным телеканала, за последние 24 часа в стране выявили 20 366 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 1 111 625.

При этом уточняется, что 5773 заразившихся коронавирусом из этого числа были выявлены в Токио.

Также сообщается, что за это же время в Японии от COVID-19 скончались 43 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 15 397.

Отметим, днем ранее в Японии за сутки было выявлено свыше 18,9 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.