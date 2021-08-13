Москва, , 14:10 — REGNUM Отделения и правозащитные центры «Справедливой России» в регионах проверят сообщения о фактах принуждения бюджетников к электронному голосованию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 августа, об этом сообщил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Голосование ИА REGNUM

«Электронное голосование на выборах в Госдуму пройдет в семи регионах. И именно из этих регионов сейчас поступает информация о том, что от работников бюджетных учреждений требуют, во-первых, регистрироваться для участия в онлайн-выборах. А где-то просят сразу предоставлять начальству логины и пароли от аккаунтов на Госуслугах: видимо, за этих людей «заботливые» начальники сами и зарегистрируются, и проголосуют за кого нужно», — отметил Миронов.

Пока все сообщения анонимны, а с такими жалобами не работают надзорные органы и ЦИК, указал парламентарий.

«Я поручил нашим региональным отделениям и Центрам защиты прав граждан проверять всю информацию по теме, а граждан я призываю не бояться и сообщать нам открыто о подобных требованиях начальства — они абсолютно незаконны», — заявил Миронов.

В сентябре в России пройдут выборы в том числе в Госдуму. Электронное голосование доступно в Москве, Севастополе, Курской области, Мурманской области, Нижегородской области, Ростовской области и Ярославской области.

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