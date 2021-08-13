Москва, 13 августа, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В России отсутствуют многие из предпосылок, которые характерны для надувания ипотечного пузыря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал данные ЦБ РФ о признаках перегрева российского рынка жилья.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

«Рост цен на недвижимость говорит не о перегреве рынка, а о том, что выросли издержки на строительство за счёт повышения стоимости стройматериалов, — сказал Пальченко. — Классический пример перегрева рынка недвижимости — это ипотечный кризис в Америке 2007 года. Когда при неизменности среднего дохода американцев в течение нескольких лет выросла цена на недвижимость примерно в 1,2 раза. При этом в 2,5 раза выросло количество ипотечных кредитов с высокой долей риска (с 8% до 20% от общего количество выданных кредитов)».

Как пояснил Пальченко, одним из ключевых факторов, который привёл к ипотечному пузырю, было то, что благодаря развитому финансовому рынку домохозяйства имели возможность рефинансировать задолженность по ипотечному кредиту на фоне постоянного роста цен на недвижимость.

«Но в России многие из предпосылок для надувания пузыря отсутствуют, — констатировал эксперт. — В частности возможность рефинсирования проблемной ипотеки практически отсутствует. Перед тем, как пойдет речь о каких-либо пузырях, резко вырастет статистика просроченных ипотечных кредитов и выставленного на продаже заложенного жилья. Таких данных в настоящее время нет, иначе бы о них очень громко говорили. Кроме того, однозначно было бы падение цен на жилье из-за увеличения его предложения на рынке. Этого тоже нет».

Поэтому, как полагает Пальченко, пока рано говорить об ипотечном пузыре.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что многие жители РФ, которые купили жилье в ипотеку в период перегрева рынка недвижимости, будут разочарованы и обратятся к процедуре банкротства и списания долгов.