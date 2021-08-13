Ульяновск, 13 августа, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В Ульяновской области выявлено ещё 279 носителей коронавируса и зарегистрированы очередные летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 13 августа, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 69 132 случая SARS-CoV-2, из них за последние сутки — 279.

Вылечился 63 821 пациент, из них за последние сутки победили болезнь 172 человека.

Также в Ульяновской области от ковида скончались ещё 11 пациентов, всего жертвами коронавируса стал 2091 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области врачи напоминают, что отсутствие физической активности — фактор риска тяжёлого течения COVID-19.