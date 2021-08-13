Санкт-Петербург, 13 августа, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству ходатайство адвоката осужденного Михаила Глущенко, обвиненного в убийстве журналистики Галины Старовойтовой, об условно-досрочном освобождении (УДО) от отбывания наказания. Об этом 13 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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Напомним, 28 августа 2015 года Глущенко был осужден по ч.3 ст.33-ст.277 УК РФ Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга и приговорен к 17 годам лишения свободы в ИК строгого режима со штрафом в 300 тыс. рублей. Началом исчисления срока является 16 июля 2009 года, а конец — 15 июля 2026 года. Неотбытый срок, на момент подачи ходатайства, составил пять лет и семь дней.

«В соответствии с п. в ч.3 ст.79 УК РФ, часть срока по отбытию которой возможно представление к УДО не менее две трети наказания. Данные о личности Глущенко, его поведение во время предварительного следствия, судебного разбирательства, а также в период отбывания наказания свидетельствуют о том, что Глущенко не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания и к нему может быть применено УДО», — рассказали в ОПС.

Как сообщили в СИЗО, во время отбывания срока Глущенко зарекомендовал себя с положительной стороны. Кроме того, в Петербурге у него есть своя квартира, а также он готов выйти на работу. Среди документов, который получил суд от адвоката осужденного, есть гарантийное письмо от потенциального работодателя.

«Являясь заслуженным тренером России, мастером спорта международного класса СССР, победителем крупных международных спортивных турниров, Глущенко готов и дальше участвовать в развитии спорта и физической культуры, выступать в качестве мецената в проведении спортивных турниров по единоборствам. В связи с этим ряд общественных деятелей сочли возможным ходатайствовать перед судом об УДО Глущенко, поручаются за него и окажут всяческую поддержку в реализации его профессиональных спортивных навыках», — подытожили в ОПС.

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 22 сентября.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что в июне 2020 года Глущенко уже предпринимал попытку выйти на свободу по УДО, однако до рассмотрения судом заявления отозвал его. Оказалось, что Санкт-Петербургский городской суд не стал засчитывать ему наказание. Таким образом вышло, что необходимый для УДО срок он на тот момент еще не отбыл.

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Напомним, в 2015 году Октябрьский райсуд Петербурга признал Михаила Глущенко виновным в организации убийства своей коллеги, депутата Госдумы от партии «Демократическая Россия» Галины Старовойтовой. Ее застрелили 21 ноября 1998 года в подъезде собственного дома в центре Петербурга.

По версии следствия, убийство Старовойтовой совершили члены «тамбовской» преступной группировки, нанятые Юрием Колчиным. Последний назвал заказчиком убийства Старовойтовой экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко. Сам же Глущенко позднее дал показания в «заказе» Старовойтовой на Владимира Барсукова (Кумарина), который отбывает срок за покушение на убийство и другие преступления. Глущенко было назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 300 тысяч рублей.