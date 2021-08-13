Волгоград, 13 августа, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту халатности в связи с нарушением прав малолетних возбуждено в Волгограде после проверки одной из больниц, где очевидцы засняли запертого в одиночестве двухлетнего ребёнка, сообщили ИА REGNUM 13 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Автомобиль СК РФ

Следователи опросили родителей других пациентов, должностных лиц больницы и комитета здравоохранения области. Изъяты медицинская документация и видеозаписи, была проведена судебно-медицинская экспертиза, что позволило «выявить наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления».

«Для проверки всех обстоятельств нарушения прав и законных интересов детей следственным путём принято решение о возбуждении уголовного дела. Следствию предстоит разобраться в обстоятельствах госпитализации мальчика, законности его изъятия и помещения в медучреждение без опекуна из числа родственников. Ребёнок продолжает лечение, с ним вместе находятся его родственники. Дальнейшую опеку малолетнего будет осуществлять его бабушка», — заявили в СК.

Напомним, скандальное видео появилось в сети 7 августа. Ход расследования держит на контроле глава СК России Александр Бастрыкин. Следствие выявило ещё один подобный эпизод оставления малолетнего без присмотра в этой же больнице.