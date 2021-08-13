СК возбудил дело после истории с запертым ребёнком в больнице Волгограда
Волгоград, 13 августа, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту халатности в связи с нарушением прав малолетних возбуждено в Волгограде после проверки одной из больниц, где очевидцы засняли запертого в одиночестве двухлетнего ребёнка, сообщили ИА REGNUM 13 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Следователи опросили родителей других пациентов, должностных лиц больницы и комитета здравоохранения области. Изъяты медицинская документация и видеозаписи, была проведена судебно-медицинская экспертиза, что позволило «выявить наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления».
Напомним, скандальное видео появилось в сети 7 августа. Ход расследования держит на контроле глава СК России Александр Бастрыкин. Следствие выявило ещё один подобный эпизод оставления малолетнего без присмотра в этой же больнице.