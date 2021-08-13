Каракас, , 14:14 — REGNUM В Мексике с 13 по 16 августа пройдут переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы, организованные при посредничестве Норвегии. Об этом венесуэльский государственный телеканал Venezolana de Televisión сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Венесуэла Иван Шилов © ИА REGNUM

Venezolana de Televisión «Боливарианское правительство и венесуэльская оппозиция приближаются к переговорам, которые начнутся в эту пятницу, 13 августа, и продлятся до следующего понедельника, 16 августа, при поддержке Норвегии и Мексики».

Правительство Венесуэлы в Мексике будет представлять делегация, возглавляемая председателем парламента Хорхе Родригесом. Оппонировать власти на переговорах будут представители нескольких оппозиционных партий. В их числе — бывший депутат Сталин Гонсалес и сторонники лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

В июле президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что переговоры правительства Венесуэлы с оппозицией могут быть возобновлены в случае соблюдения ряда условий. В их числе — отмена санкций западных стран, признание легитимности действующей власти и отказ от планов по организации государственных переворотов в республике. Мадуро также подчеркнул, что в переговорном процессе должны быть представлены все политические силы страны.

Позднее Мадуро подтвердил, что власти Венесуэлы «ведут диалог со всеми секторами оппозиции» и уже провели предварительное согласование повестки для переговоров в Мексике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард подтвердил, что власти и оппозиция Венесуэлы вскоре завершат подготовку к переговорам при посредничестве Норвегии, запланированным в Мексике с 13 августа.

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