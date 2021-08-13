Белград, 13 августа, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Вице-премьер и министр обороны Сербии Небойша Стефанович 13 августа опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что он намерен покинуть правящую Сербскую прогрессивную партию (СПП) Александра Вучича и создать собственную политическую организацию.

Nebojsastefanovic.rs Небойша Стефанович

«Я считаю бессмысленным каждую неделю повторять, что у меня нет планов создавать политическую партию», — процитировал телеканал РТС слова Стефановича.

Министр сказал, что если он перестанет заниматься политикой, будучи членом Сербской прогрессивной партии, он просто прекратит политическую деятельность как таковую.

Напомним, что в конце мая Стефанович подал в отставку с поста председателя городского комитета Сербской прогрессивной партии. Недавно оппозиционное издание «Данас» опубликовало статью, в которой предполагается, что Небойша Стефанович готовит почву для создания собственной партии.