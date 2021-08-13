Москва, 13 августа, 2021, 14:08 — ИА Регнум. На параде по случаю 30-летия независимости Украине не плохо было бы провезти клетку со связанным внутри экс-президентом страны Петром Порошенко. Об этом 13 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

Предпринять такие меры к бывшему главе государства участник ток-шоу предложил из-за того, что именно Порошенко разворовывал военный бюджет Украины ради личного обогащения.

«Украинский военный бюджет сожрали крысы коррупции во главе с бывшим президентом Порошенко. Возьмите Порошенко в клетке связанного провезти по Крещатику (главная улица Киева — прим. ИА REGNUM) и скажите — вот он, агент Кремля, из-за которого нет ни танков, ни самолетов», — сказал Коротченко.