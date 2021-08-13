Москва, 13 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Профессии военного, учителя, врача, специалистов экстренных служб, шахтёра и даже космонавтов подверглись безжалостному обесценению в прямом и переносном смыслах после распада СССР, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

ИА REGNUM В труде

«Еще 25 лет назад эти профессии были не самыми привлекательными и уважаемыми, унизительные задержки по заработным платам для работников могли накапливаться месяцами.

Экономическое возрождение России и восстановление духовных ценностей позволили молодому поколению пересмотреть свои взгляды на военные и гражданские профессии, однако сегодня у нас есть две очень серьезные проблемы: качество образования, его доступность и уровень заработных плат в профессии.

Современный рынок труда меняется, на мой взгляд, в лучшую сторону. Есть свобода выбора и неплохой диапазон заработных плат. Важно, что молодежь и люди среднего возраста активно осваивают предпринимательскую деятельность.

По моим наблюдениям, с точки зрения доходов сегодня наиболее привлекательными являются сектора ИТ и финтех, фармацевтическая и финансовая отрасли, юриспруденция, сырьевой сектор.

России сегодня нужен бум отраслей с высокой добавленной стоимостью, развитие сектора услуг. Почетные профессии пока омрачают низкий уровень зарплат.

Одновременно радует факт, что молодой ИТ-специалист или программист может начать свою карьеру в России с окладом свыше 150 тысяч рублей.

Очевидно, что успешное развитие частного сектора экономики привлечет профессионалов своего дела на очень выгодных условиях. В этом случае государство окажется в роли догоняющего», — высказал свое мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу «Работа.ру», более половины жителей России (52%) посчитали работу врачей наиболее трудной.

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