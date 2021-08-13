Цхинвал, 13 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших выходных провели 171 тест на коронавирус, из которых 36 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 13 августа сообщила агентству «Рес».

Admoblkaluga.ru Резервные койки

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

За время пандемии в республике выявили 4579 носителей SARS-CoV-2, из них 3865 выздоровели, в том числе 44 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 714 носителей коронавируса.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили о 38 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате проведения 230 тестов. Выздоровевшими медики признали 20 человек.

Как рассказала журналистам глава Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии Индира Биченова, за прошедшие сутки в республике выписали из «красной зоны» пять человек, поступили в больницу восемь пациентов с COVID-19. Всего там лечатся 63 пациента.

В Южной Осетии с мая продолжается кампания вакцинации от COVID-19. По официальным данным, в республике прививку получили более 800 человек. Вакцинация идёт российским препаратом «Спутник V»