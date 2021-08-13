В Южной Осетии выявили ещё более 30 случаев заражения коронавирусом
Цхинвал, 13 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших выходных провели 171 тест на коронавирус, из которых 36 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 13 августа сообщила агентству «Рес».
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За время пандемии в республике выявили 4579 носителей SARS-CoV-2, из них 3865 выздоровели, в том числе 44 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 714 носителей коронавируса.
Днём ранее в Южной Осетии сообщили о 38 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате проведения 230 тестов. Выздоровевшими медики признали 20 человек.
Как рассказала журналистам глава Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии Индира Биченова, за прошедшие сутки в республике выписали из «красной зоны» пять человек, поступили в больницу восемь пациентов с COVID-19. Всего там лечатся 63 пациента.
В Южной Осетии с мая продолжается кампания вакцинации от COVID-19. По официальным данным, в республике прививку получили более 800 человек. Вакцинация идёт российским препаратом «Спутник V»