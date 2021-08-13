Москва, 13 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Многие жители РФ, которые купили жилье в ипотеку в период перегрева рынка недвижимости, будут разочарованы и обратятся к процедуре банкротства и списания долгов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил вице-президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Fishki.net Ипотека

«Средний уровень доходов населения все-таки постепенно падает. Бедность прогрессирует. А граждане нагрузили себя дополнительной крупной статьей расхода (выплаты по ипотечным кредитам — прим. ИА REGNUM). Те, кто взял кредиты и приобрел жилье в ипотеку в период перегрева, будут разочарованы, обнаружив существенную переплату в сравнении с новыми ценами. Многие предпочтут отказаться от выплаты невыгодных обязательств и обратятся к банкротству и списанию долгов», — сказал Головченко.

Таким образом, как полагает эксперт, от перегрева экономики пострадают в первую очередь граждане, которые при вступлении в кредитные обязательства не учли, что финансовые процессы развиваются волнообразно: за перегревом всегда следует охлаждение.

«Рано или поздно от перегрева пострадают и застройщики: в конечном итоге спрос на жилье упадет, много объектов будут простаивать», — также добавил Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Головченко рассказал, когда в РФ перегрелся рынок жилья.