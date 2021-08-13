Вильнюс, 13 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT) обвинила Белоруссию в нарушении границы. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба VSAT в Facebook.

Pixabay.com Стой! Граница!

Отмечается, что 12 августа поздно вечером в Шальчининкайском районе в так называемой Девенишкской петле стационарные камеры видеонаблюдения на границе зафиксировали пограничника, который зашел на территорию Литвы примерно на полтора метра и сразу же вернулся обратно.

«Литовская погранслужба считает такое поведение белорусского должностного лица безответственным и непрофессиональным. Информация о происшествии была передана VSAT министрам внутренних и иностранных дел по установленным каналам», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в связи с активным потоком нелегальных мигрантов из Белоруссии в Прибалтику власти Латвии и Литвы объявили о чрезвычайной ситуации и наделили пограничников новыми особыми полномочиями. Пойманных при переходе границы нелегалов принудительно выдворяют обратно в Белоруссию, в связи с чем Александр Лукашенко назвал прибалтийских коллег «нацистами».

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