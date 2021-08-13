Литва обвинила белорусского пограничника в нарушении границы
Вильнюс, 13 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT) обвинила Белоруссию в нарушении границы. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба VSAT в Facebook.
Отмечается, что 12 августа поздно вечером в Шальчининкайском районе в так называемой Девенишкской петле стационарные камеры видеонаблюдения на границе зафиксировали пограничника, который зашел на территорию Литвы примерно на полтора метра и сразу же вернулся обратно.
Напомним, в связи с активным потоком нелегальных мигрантов из Белоруссии в Прибалтику власти Латвии и Литвы объявили о чрезвычайной ситуации и наделили пограничников новыми особыми полномочиями. Пойманных при переходе границы нелегалов принудительно выдворяют обратно в Белоруссию, в связи с чем Александр Лукашенко назвал прибалтийских коллег «нацистами».
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