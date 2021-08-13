Москва, 13 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Создать на базе ФАС общественную мониторинговую службу предложил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Fas.gov.ru ФАС России

"Давно пора навести порядок с ценообразованием в торговых сетях! Более того, необходимо создать на базе ФАС и с участием граждан постоянно действующую антимонопольную мониторинговую общественную службу, которая бы вела постоянный контроль за ценами на товары первой необходимости», — отметил Журавлёв в Facebook.

Нужно оперативно блокировать любые попытки недобросовестных коммерсантов наживаться на жителях России, подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ФАС России проводит антикартельные проверки крупнейших торговых сетей. Проверки начаты по обращениям граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, уточнили в надзорном ведомстве.