Москва, 13 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Российский рынок недвижимости перегрелся еще весной 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил вице-президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал «открытие», сделанное в Центральном банке РФ, о том, что российский рынок недвижимости близок к перегреву.

AlexanderStein Ипотека

«Перегрев рынка недвижимости наступил еще весной 2021 года, когда цены в этом секторе выросли примерно на 20%. Такой взлет стоимости спровоцирован резким увеличением спроса на жилье, — сказал Головченко. — Финансовое положение граждан улучшилось после выхода из локдауна. Многие торопились воспользоваться ипотекой на льготных условиях. Застройщики не растерялись, воспользовавшись случаем, сразу ощутимо подняли цены во время ажиотажа. Жилье в ипотеку набрали все, кто мог. Так и произошел перегрев».

При этом он подчеркнул, что после перегрева экономики, как правило, следует ее охлаждение.

«Ориентировочно осенью инфляция начнет спадать, тогда и следует ожидать начала этого процесса», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что повышение ключевой ставки Банка России несущественно сократило количество заявок на кредит.