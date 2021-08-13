Сеул, , 13:58 — REGNUM Решение об условно-досрочном освобождении де-факто главы Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна принято с учётом национальных интересов. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на заявление главы государства Мун Чжэ Ина, переданное представителем его администрации Пак Су Хёком.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что письменное заявление главы государства было представлено спустя несколько часов после освобождения бизнесмена из Сеульского центра заключения.

Президент отметил, что ему известно общественное мнение как в поддержку, так и против условно-досрочного освобождения де-факто главы Samsung. Он подчеркнул, что решение об освобождении принято в национальных интересах, а также попросил общественность отнестись к этому с пониманием.

Между тем, ряд общественных организаций осудили администрацию Мун Чжэ Ина за условно-досрочное освобождение Ли Чжэ Ёна.

Читайте ранее в этом сюжете: Главу Samsung освободили из тюрьмы условно-досрочно