Сеул, 13 августа, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Решение об условно-досрочном освобождении де-факто главы Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна принято с учётом национальных интересов. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на заявление главы государства Мун Чжэ Ина, переданное представителем его администрации Пак Су Хёком.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Известно, что письменное заявление главы государства было представлено спустя несколько часов после освобождения бизнесмена из Сеульского центра заключения.

Президент отметил, что ему известно общественное мнение как в поддержку, так и против условно-досрочного освобождения де-факто главы Samsung. Он подчеркнул, что решение об освобождении принято в национальных интересах, а также попросил общественность отнестись к этому с пониманием.

Между тем, ряд общественных организаций осудили администрацию Мун Чжэ Ина за условно-досрочное освобождение Ли Чжэ Ёна.