Екатеринбург, 13 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге закрывают телепроект «Девять с половиной». Об этом объявил в соцсетях руководитель и ведущий телепередачи Иннокентий Шеремет.

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«С тяжёлым сердцем вынужден принять решение о закрытии Телевизионного Агентства Урала и новостей «Девять с половиной» — до 1 сентября, до 27-й годовщины ТАУ мы ещё, наверное, дотянем, а потом всё…» — написал Шеремет.

В качестве причины он назвал отсутствие денег. Они закончились, и взять их уже негде. Окончательно добила СМИ ситуация с коронавирусом, которая, по словам Шеремета, уничтожила для издания весь рекламный рынок.

Телевизионщики надеялись на субсидию от федерального правительства. Но им отказали в деньгах.

Программа «Девять с половиной» представляет собой ежедневные телевизионные выпуски новостей. В разное время они выходили на различных региональных телеканалах. Своё название программа берёт от времени выхода в эфир — 21:30 по местному времени. Первый выпуск новостей вышел 1 сентября 1994 года на телеканале АСВ, к настоящему времени уже прекратившем своё существование.