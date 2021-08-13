Ижевск, 13 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В 2021 году на территории Удмуртии в деятельности 19 организаций, которые эксплуатируют 45 аттракционов, выявлены нарушения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Наталья Диева Аттракцион

Только в Ижевске с нарушениями работают 13 организаций, которые обслуживают 31 аттракцион.

В большинстве случаев у владельцев развлекательных объектов отсутствуют документы, подтверждающие безопасность аттракционной техники. Допущены сроки проведения ежедневной и ежегодной проверки технического состояния, а также проверки знаний операторов и другого персонала.

В Ижевске, Воткинске и Кизнерском районе к работе с детьми в пяти развлекательных учреждениях были допущены лица, которые не представили справки об отсутствии судимости. В ряде случаев нашли нарушения, опасные для жизни и здоровья: ненадлежащее закрепление батутов, наличие травмоопасных элементов, отсутствие ограждения, ударопоглощающих покрытий, приборов для измерения роста и веса пассажиров, огнетушителей, аптечек. За последние два года смертельных случаев на аттракционах в республике не зарегистрировано, однако в Можге и Граховском районе нарушения привели к причинению по неосторожности тяжкого вреда здоровью несовершеннолетних.

По результатам прокурорской проверки возбуждено два уголовных дела, владельцы аттракционов признаны судом виновными в совершении преступлений и привлечены к уголовной ответственности. Травмоопасные батуты приведены в соответствие с требованиями законодательства.

Всего в текущем году прокуроры выявили 84 нарушения в сфере эксплуатации детских аттракционов, для их устранения внесено 23 представления, возбуждено 14 административных и два уголовных дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском 5 августа в районе стадиона Спартак батут перевернуло порывом ветра — аттракцион накрыл играющих на нём детей. В результате ЧП травмы получил шестилетний мальчик.

Читайте также: На Камчатке батут перевернуло порывом ветра прямо на детей