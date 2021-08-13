Москва, , 13:56 — REGNUM Причина по которой Украина не станет демонстрировать свою военную мощь на параде по случаю 30-летия независимости страны проста — этой мощи попросту нет. Об этом 13 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По этой причина на параде не будет ни современных танков, ни самолетов, ни другой новой техники, уверен участник ток-шоу.

«У современной украинской армии нет ни современных танков, ни техники, ничего кроме огромного флага. Именно поэтому 30-летие независимости Украины не будет отмечено демонстрацией украинской военной мощи — ее нет», — сказал Коротченко.

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