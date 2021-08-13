Москва, 13 августа, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Причина по которой Украина не станет демонстрировать свою военную мощь на параде по случаю 30-летия независимости страны проста — этой мощи попросту нет. Об этом 13 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По этой причина на параде не будет ни современных танков, ни самолетов, ни другой новой техники, уверен участник ток-шоу.

«У современной украинской армии нет ни современных танков, ни техники, ничего кроме огромного флага. Именно поэтому 30-летие независимости Украины не будет отмечено демонстрацией украинской военной мощи — ее нет», — сказал Коротченко.