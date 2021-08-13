Калуга, 13 августа, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Накануне Медового Спаса в Калуге открылась 17-я ярмарка мёда. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, свою продукцию представили 25 производителей меда из районов области: майский, луговой, донниковый, кипрейный, липовый, дягильный и клеверный мёд, мед в сотах, воск, пыльцу, пергу, прополис и забрус.

Пресс-служба Городской думы Калуги AYreBtHWUVA

«Несмотря на то, что место проведения ярмарки меняется, она всегда находит своих участников и благодарных покупателей. Благодарю всех производителей меда, вы делаете очень важную и полезную работу, ваш уникальный продукт пользуется огромным спросом, особенно у людей старшего поколения, — сказал в своем приветствии участникам ярмарки глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. — Все, кто старается вести здоровый образ жизни, стремятся использовать натуральные продукты, которые испокон веков позволяли людям укреплять своё здоровье».

Глава города поздравил собравшихся с Медовым Спасом и наступающим юбилеем Калуги. Руководитель калужского регионального отделения Российского национального союза пчеловодов Игорь Круглов передал в подарок несколько десятков литров меда воспитанникам Азаровского детского дома.