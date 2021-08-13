Архангельск, 13 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Статус резидента Арктической зоны РФ получила компания, которая планирует построить в Архангельске парк аттракционов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Агентстве регионального развития.

Марина Каширская ИА REGNUM Аттракцион

«Проект посвящен созданию всесезонного парка отдыха в одном из центральных районов Архангельска. Здесь планируется разместить аттракционы, кафе с террасами, выходящими на берег, детский городок, ландшафтную зону. Общий объем инвестиций составит 190 млн. рублей. Будет создано не менее 19 новых рабочих мест», — сообщили в агентстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области зарегистрировали 50-го резидента АЗРФ — им стала компания с проектом строительства автосервисных центров.

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