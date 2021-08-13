Барнаул, , 13:48 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов не понял смысла законопроекта об изъятии недействительных загранпаспортов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

Паспорт 40.мвд.рф

«Действительно, странная инициатива. Недействительный паспорт на то и недействительный, что по нему никаких действий не совершить уже. Мне кажется, что в наш век всеобщей компьютеризации, когда все занесено в базы данных, достаточно нажать пару кнопок для того, чтобы узнать — действителен паспорт или нет.

К тому же сейчас при получении нового загранпаспорта старый изымается и ликвидируется. Если даже у кого и остались старые загранпаспорта с тех пор, когда при замене они не изымались, срок их действия в любом случае истёк, а значит, предпринять с ними какие-то действия, в принципе, невозможно.

Поэтому особого смысла в этой инициативе Правительства я не вижу».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект предусматривающий ведение общефедерального учета недействительных загранпаспортов, внесло в Госдуму российское правительство.

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