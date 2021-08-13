Варшава, 13 августа, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Экономика Польши «оправилась от пандемии» и уже в «ближайшие месяцы продемонстрирует систематический рост». Об этом сообщается на странице Польского экономического института в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Согласно опубликованным Польским экономическим институтом данным, рост польской экономики во втором квартале 2021 года составил почти 11% по сравнению со аналогичным периодом 2020 года. В свою очередь, рост по сравнению с 1 кварталом этого года составил почти 2%.

«Динамичный рост означает, что Польша восстановила убытки во втором квартале. Суммарный ВВП оказался на 2% выше, чем в первом квартале текущего года и во втором квартале 2019 года», — говорится в сообщении.

В Польском экономическом институте также прогнозируют, что в следующих кварталах экономический рост в Польше приблизится к 5%.