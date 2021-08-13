Тбилиси, 13 августа, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Введение в Грузии с 14 августа ряда карантинных ограничений позволит в течение двух недель стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране. Об этом 13 августа сообщила на брифинге министр здравоохранения республики Екатерина Тикарадзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Зафиксированное сегодня число заразившихся снова высоко, но, мы ожидаем, что принятые вчера решения помогут в течение двух недель стабилизировать темпы распространения инфекции», — сказала Тикарадзе.

Она отметила, что в стране под наблюдением медиков находятся 50 тыс. носителей коронавируса. Принимаются меры, чтобы никто не остался без медицинской помощи.

Стоит отметить, что в Грузии в течение четырёх последних дней выявляют более 5 тыс. случаев заражения в сутки. 10 августа там сообщили о 5697 выявленных носителях коронавируса за сутки, что стало абсолютным «рекордом» для страны.