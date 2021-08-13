Уфа, 13 августа, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Четыре ребенка с COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Башкирии. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на региональном августовском совещании по образованию.

Mos.ru Аппарат ИВЛ в клинике Москвы

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«Коронавирус значительно помолодел. В республике мы сейчас имеем дело с так называемым «Дельта"-штаммом. Более 90% случаев заболевания в республике это именно «Дельта"-штамм. Он гораздо более заразен и поражает детей. Я с болью сегодня могу сказать, что у нас четыре ребенка лежат под аппаратами ИВЛ, такого не было никогда. И мы в целом фиксируем, что болеют молодые люди», — сообщил глава республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за минувшие 24 часа в Башкирии выявили 286 новых носителей коронавируса.