Красноярск, 13 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 25 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 августа в краевом оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае умерли 4757 пациентов с коронавирусом, уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 97 042 носителя коронавируса, выздоровели 82 983 человека.