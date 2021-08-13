Москва, , 13:47 — REGNUM Свыше двух третей личного состава вооруженных сил Украины готовы перейти на сторону России. Об этом 13 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Участник ток-шоу напомнил, что в 2014 году на сторону России перешло около 90% группировки вооружённых сил Украины, которая там дислоцировалась.

«Они отказалась покидать Крым, приняли российское гражданство и российскую присягу. Это означает, что как минимум 70%, а может и больше вооружённых сил Украины: офицеров, контрактников, рядовых готовы принять российскую присягу, принять российское гражданство и жить в едином государстве с Россией», — сказал Коротченко.

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