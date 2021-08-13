Пекин, , 13:46 — REGNUM Литва, которая постоянно провоцирует Россию и которая теперь пытается «насолить Пекину в угоду заокеанским коллегам», заслуживает того, чтобы её поставили на место. Наказать её должен Пекин, объединив усилия с Россией и Белоруссией, двумя странами, которые граничат с Литвой. Об этом пишет газета Global Times.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китаю и России необходимо совместно нанести тяжёлый удар по одной или двум бегущим собакам США, чтобы предупредить другие страны. Китай не должен позволять нескольким союзникам США провоцировать Китай и Россию, нарушая основополагающий принцип международных отношений», — отмечается в статье.

В материале указано, что Литва — «одна из стран, которая зашла дальше всех в одновременном провоцировании Китая и России», должна стать той страной, которой обе страны преподадут урок».

«Китай должен разъяснить Литве, что тайваньский вопрос — это красная линия, которую никогда не следует пересекать, и что Китай не позволит Литве стать примером для подражания для других стран», — пишут авторы статьи.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва придерживается своих принципов, в соответствии с которыми возглавляемое им государство не будет сотрудничать с Россией, «не будет делать никаких решений по России, пока Россия не изменит поведение». Литовский лидер также назвал российскую власть «агрессивным режимом».

Напомним, после решения Вильнюса открыть у себя представительство Тайваня — территории, которую КНР считает своей, Китай отозвал своего посла из Литвы. МИД КНР призвал власти Литвы немедленно исправить неправильные решения, принятые ими.