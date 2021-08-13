Ростов-на-Дону, , 13:48 — REGNUM Глава российского МИД Сергей Лавров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому пересмотреть сериал «Слуга народа», в котором тот сыграл главную роль, и вспомнить лозунги, под которыми он в 2019 году пришел к власти. Глава МИД РФ заявил об этом 13 августа в ходе встречи с представителями гражданского общества в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это вообще возмутительно. Это человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, которые он, собственно говоря, продвигал и в своей творческой деятельности в сериале «Слуга народа». Я бы очень рекомендовал господину Зеленскому пересмотреть этот сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методами искусства. У него это получалось гораздо лучше, чем то, что мы видим сейчас», — сказал министр иностранных дел России, комментируя слова Зеленского о том, что жители Донбасса, которые считают себя русскими, должны уехать в Россию.

Также Лавров отметил, что нынешняя политика действующего президента Украины является откровенной игрой «на руку тем же самым неонацистам» для того, чтобы сохранить свою власть.

«Печально», — заключил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политика стран Запада, которые пытаются доминировать над всем остальным миром, является агрессивной и не имеет никаких перспектив.