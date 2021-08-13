Ростов-на-Дону, 13 августа, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Глава российского МИД Сергей Лавров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому пересмотреть сериал «Слуга народа», в котором тот сыграл главную роль, и вспомнить лозунги, под которыми он в 2019 году пришел к власти. Глава МИД РФ заявил об этом 13 августа в ходе встречи с представителями гражданского общества в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Это вообще возмутительно. Это человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, которые он, собственно говоря, продвигал и в своей творческой деятельности в сериале «Слуга народа». Я бы очень рекомендовал господину Зеленскому пересмотреть этот сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методами искусства. У него это получалось гораздо лучше, чем то, что мы видим сейчас», — сказал министр иностранных дел России, комментируя слова Зеленского о том, что жители Донбасса, которые считают себя русскими, должны уехать в Россию.

Также Лавров отметил, что нынешняя политика действующего президента Украины является откровенной игрой «на руку тем же самым неонацистам» для того, чтобы сохранить свою власть.

«Печально», — заключил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политика стран Запада, которые пытаются доминировать над всем остальным миром, является агрессивной и не имеет никаких перспектив.