В Польше проходит 43-я Национальная выставка арабских скакунов
Варшава, 13 августа, 2021, 13:44 — ИА Регнум. 13 августа в Януве-Подляском, что в Люблинском воеводстве Польши, проходит ежегодная (43-я по счету) Национальная выставка арабских скакунов. В этом году в рамках мероприятия будут показаны 150 породистых лошадей. Об этом сообщает Polskie Radio.
Глава Польского клуба конных скачек Томаш Халимонюк сообщил журналистам, что количество заявленных на Национальной выставке арабских скакунов в этом году является рекордным.
«Никогда такого не было, чтобы на показ было выставлено 150 лошадей. Очень радует, что растет количество лошадей, представляемых, частниками. Это еще один рекорд — впервые лошадей частных разводчиков выставляется больше, чем государственных. Это говорит о развитии этой аграрной сферы», — сказал Халимонюк.
Национальная выставка арабских скакунов продлится три дня и завершится в понедельник, 16 августа. Заключением мероприятия станет аукцион Summer Sale, в ходе которого будут представлены 19 лошадей.