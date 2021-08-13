Москва, , 13:44 — REGNUM Обозреватель Себастьен Роблин в статье для издания National Interest описал гипотетические возможности Москвы захватить Прибалтику. В данном случае, наверное, главный вопрос, который стоит задать — «а зачем?», заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Прибалтика Peter Fitzgerald, Russian translation by Digr

«Ну, то есть, в тот момент, когда за эту территорию воевали Иван Грозный и Пётр I, это было оправдано и понятно — нужен был выход к балтийскому морю, чтобы без посредников торговать с Европой.

Когда эту территорию присоединял Сталин, тоже было понятно, зачем — чтобы наступление немце на Ленинград и Москву началось с более дальних рубежей.

Чтобы над советскими группировками на Украине и в Белоруссии не нависали с севера уже в первые дни войны немецкие армии, чтобы наш флот не был сразу заперт в Финском заливе, а мог еще хоть чуть побороться на дальних рубежах.

Да и порты Прибалтики для экспорта были важны. Зачем России завоевывать Прибалтику сегодня? Чтобы что? Порты у России уже и свои построены, газ идет в обход, теперь и белорусы свои товары вынуждены будут везти через нас в обход Прибалтики.

Ну, то есть, российская армия много чего могла бы захватить, без особых потерь и очень быстро. Но зачем», — задаётся вопросом эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска могут вторгнуться в страны Прибалтики и захватить их «менее чем за сто часов», написал обозреватель Себастьен Роблин в статье для издания National Interest.

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