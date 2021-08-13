Бывший заммэра Ярославля получил взятку за проектирование корпуса школы
Ярославль, 13 августа, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Бывший заммэра Ярославля Ринат Бадаев получил взятку за содействие в заключении контракта на проектирование дополнительного корпуса средней школы №1. Об этом на первом заседании по уголовному делу бывшего чиновника сообщил представитель обвинения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Планы построить новый корпус школы №1 на улице Салтыкова-Щедрина возникли в ходе инвестиционного соглашения на застройку жильём территории троллейбусного депо на улице Городской вал. Инвестор «Специализированный застройщик «Перспектива» должен был сделать проект школы.
Финансирование работ, как и в случае с первым эпизодом о взятках по проекту «Инициатива», предполагалось из «Фонда содействия развития Ярославля и Ярославской области». Это позволяет заключать договоры без проведения аукциона. Заказчиком работ выступало муниципальное «Агентство по строительству города Ярославля».
Подрядчиком было выбрано ООО «Северпроектстрой». Следствие полагает, что Ринат Бадаев напрямую обратился к генеральному директору фирмы Якову Ламдану.
В дальнейшем Бадаев лично взаимодействовал с директором МКУ «Агентство по строительству» Виталием Куком и и.о. директора «Фонда содействия развития Ярославля и Ярославской области» Мартыновой для заключения контракта.
По итогу контракт был заключён на сумму 10 миллионов 800 тысяч рублей, из которых 6 миллионов предназначались в качестве взятки Бадаеву. А взамен он должен был оказать содействие в получении фирмой аванса, а также беспрепятственной приёмке и оплате выполненных работ.
После этого Ринат Бадаев дал указания Мартыновой выплатить ООО «Северпроектстрой» авансовый платёж в размере 3 миллиона рублей. Опасаясь разоблачения, Бадаев решил найти посредника для передачи ему части взятки.
В период с 26 декабря по 31 декабря 2019 года Бадаев встретился с Кириченко в Москве. Посредник передал ему 1 миллион 870 тысяч рублей в качестве части взятки.
Суд над Ринатом Бадаевым начался 13 августа 2021 года. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.