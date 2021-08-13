Ярославль, 13 августа, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Бывший заммэра Ярославля Ринат Бадаев получил взятку за содействие в заключении контракта на проектирование дополнительного корпуса средней школы №1. Об этом на первом заседании по уголовному делу бывшего чиновника сообщил представитель обвинения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославский областной суд Ринат Бадаев

Планы построить новый корпус школы №1 на улице Салтыкова-Щедрина возникли в ходе инвестиционного соглашения на застройку жильём территории троллейбусного депо на улице Городской вал. Инвестор «Специализированный застройщик «Перспектива» должен был сделать проект школы.

Финансирование работ, как и в случае с первым эпизодом о взятках по проекту «Инициатива», предполагалось из «Фонда содействия развития Ярославля и Ярославской области». Это позволяет заключать договоры без проведения аукциона. Заказчиком работ выступало муниципальное «Агентство по строительству города Ярославля».

Подрядчиком было выбрано ООО «Северпроектстрой». Следствие полагает, что Ринат Бадаев напрямую обратился к генеральному директору фирмы Якову Ламдану.

«…Предложил ранее знакомому Ламдану, за денежное вознаграждение в размере 6 миллионов рублей в силу своего должностного положения оказать содействие в заключении муниципальным казённым учреждением «Агентство по строительству города Ярославля» и «Фондом содействия развития Ярославля и Ярославской области» с ООО «Северпроектстрой» договора на выполнение проектных и изыскательных работ на строительство объекта — дополнительный корпус МОУ Средней школы №1, Ярославль, улица Салтыкова-Щедрина 75. Ламдан на предложение Бадаева ответил согласием», — зачитал на заседании суда обвинительное заключение прокурор.

В дальнейшем Бадаев лично взаимодействовал с директором МКУ «Агентство по строительству» Виталием Куком и и.о. директора «Фонда содействия развития Ярославля и Ярославской области» Мартыновой для заключения контракта.

По итогу контракт был заключён на сумму 10 миллионов 800 тысяч рублей, из которых 6 миллионов предназначались в качестве взятки Бадаеву. А взамен он должен был оказать содействие в получении фирмой аванса, а также беспрепятственной приёмке и оплате выполненных работ.

После этого Ринат Бадаев дал указания Мартыновой выплатить ООО «Северпроектстрой» авансовый платёж в размере 3 миллиона рублей. Опасаясь разоблачения, Бадаев решил найти посредника для передачи ему части взятки.

«…Достиг договорённости с ранее знакомым ИП Кириченко о перечислении на расчётный счёт последнего в размере 2 миллиона 200 тысяч рублей от ООО «Северпроектстрой», которую Кириченко должен был потом передать Бадаеву в наличной форме за вознаграждение в размере 15 процентов от указанной суммы», — сказано в обвинительном заключении.

В период с 26 декабря по 31 декабря 2019 года Бадаев встретился с Кириченко в Москве. Посредник передал ему 1 миллион 870 тысяч рублей в качестве части взятки.

Суд над Ринатом Бадаевым начался 13 августа 2021 года. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.