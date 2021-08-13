Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 19:01 — REGNUM Для того, чтобы Республика Сербская стала независимой, необходимо соблюсти два предварительных условия — дождаться подходящего соотношения сил на международной арене и добиться того, чтобы выход сербской автономии из состава Боснии и Герцеговины (БиГ) прошел мирно. Об этом 12 августа заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик в интервью Sputnik.Serbia.

Милорад Додик Medija centar Beograd

«Это два предварительных условия, за которыми мы должны следить. Но мы не должны перестать говорить об этом (о выходе из состава БиГ — ИА REGNUM). Если перестанем, это значит, что мы отказались от этой идеи», — заявил Додик.

Додик сказал, что Босния и Герцеговина так и не стала полноценным государством. По его словам, хорваты также «хотели бы вылететь из БиГ, если бы это было возможно», а мусульмане (бошняки — ИА REGNUM), недовольные существующей моделью БиГ, хотели бы «избавиться от сербов и хорватов» и доминировать в своем государстве.

«Но это нереально. Мы считаем, что единственная реальная концепция — это та, которой придерживаемся мы. Если бы Республика Сербская сегодня отделилась и стала самостоятельным государством, она бы могла функционировать, иметь собственную экономику, доходы…», — добавил Додик.

Напомним, что Милорад Додик неоднократно заявлял о том, что Республика Сербская желает выйти из состава Боснии и Герцеговины, которая не может функционировать как полноценное государство, но при этом речь идёт не о ближайшей перспективе. Додик также подчеркивал, что Баня-Лука намерена добиваться своей цели исключительно мирными средствами.