Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 13 августа 2021, 19:01 — REGNUM Для того, чтобы Республика Сербская стала независимой, необходимо соблюсти два предварительных условия — дождаться подходящего соотношения сил на международной арене и добиться того, чтобы выход сербской автономии из состава Боснии и Герцеговины (БиГ) прошел мирно. Об этом 12 августа заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик в интервью Sputnik.Serbia.

Милорад Додик
Милорад Додик
Medija centar Beograd

«Это два предварительных условия, за которыми мы должны следить. Но мы не должны перестать говорить об этом (о выходе из состава БиГ — ИА REGNUM). Если перестанем, это значит, что мы отказались от этой идеи», — заявил Додик.

Додик сказал, что Босния и Герцеговина так и не стала полноценным государством. По его словам, хорваты также «хотели бы вылететь из БиГ, если бы это было возможно», а мусульмане (бошняки — ИА REGNUM), недовольные существующей моделью БиГ, хотели бы «избавиться от сербов и хорватов» и доминировать в своем государстве.

«Но это нереально. Мы считаем, что единственная реальная концепция — это та, которой придерживаемся мы. Если бы Республика Сербская сегодня отделилась и стала самостоятельным государством, она бы могла функционировать, иметь собственную экономику, доходы…», — добавил Додик.

Напомним, что Милорад Додик неоднократно заявлял о том, что Республика Сербская желает выйти из состава Боснии и Герцеговины, которая не может функционировать как полноценное государство, но при этом речь идёт не о ближайшей перспективе. Додик также подчеркивал, что Баня-Лука намерена добиваться своей цели исключительно мирными средствами.