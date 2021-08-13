Киев, , 13:41 — REGNUM Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр провела беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих из-за её фотографии с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио. Об этом Маляр написала в Facebook.

Ласицкене и Магучих вместе отпраздновали медали Олимпиады Цитата из видео на YouTube

«Мы встретились. Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой РОК (Российский Олимпийский комитет) — это следствие эмоций», — написала она.

По её словам, Магучих знает о «продолжающейся в стране российско-украинской войне и понимает, что случилось».

«Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает честью принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ и верна Украине», — добавила Маляр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ярослава Магучих заявила, что в её совместной фотографии с олимпийской чемпионкой из России Марией Ласицкене не было политики.

По словам, спортсменки, после соревнований все в первую очередь традиционно поздравили друг друга.

«В этом не было никакой моей политической позиции. У нас есть свобода мысли, поэтому я благодарна всем людям, которые меня поддерживали», — сказала Магучих.

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