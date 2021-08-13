Киев, 13 августа 2021, 13:41 — REGNUM Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр провела беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих из-за её фотографии с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио. Об этом Маляр написала в Facebook.
По её словам, Магучих знает о «продолжающейся в стране российско-украинской войне и понимает, что случилось».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ярослава Магучих заявила, что в её совместной фотографии с олимпийской чемпионкой из России Марией Ласицкене не было политики.
По словам, спортсменки, после соревнований все в первую очередь традиционно поздравили друг друга.
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