Йошкар-Ола, 13 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 420 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 августа в регионе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 62 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 16 872 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1278 человек.

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